Arkasspor'un yeni transferleri Polanya'dan madalya ile döndü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor\'un yeni transferleri Christian Fromm ve Nikola Jovovic, Polonya\'da düzenlenen 2017 CEV Avrupa Şampiyonası\'nda milli takımlarıyla dereceye girmenin gururunu yaşadı.

Smaçör Christian Fromm\'un formasını giydiği Almanya, final maçında Rusya\'ya 3-2 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Bu karşılaşmada en iyi manşet karşılayıcı olan Fromm, gümüş madalya ile şampiyonayı noktaladı. Pasör Nikola Jovovic\'in ter döktüğü Sırbistan Milli Takımı ise son sınavında Belçika\'yı 3-2 mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıktı. Smaçör Gökhan Gökgöz\'ün yer aldığı Türkiye ise turnuvayı 11\'inci sırada tamamladı.

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