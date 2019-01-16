Arkasspor'un tesellisi tecrübe

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'ndaki 3\'üncü maçında evinde lider Sir Colussi Sicoma Perugia\'ya 3-1 mağlup olarak puanla tanışamayan son sıradaki Arkasspor, gruptan çıkma şansını mucizelere bırakmasına rağmen genç oyuncularının tecrübe kazanmasıyla teselli buldu.

Mavi-beyazlılar, kadrosunda dünyaca ünlü voleybolcular yer alan İtalyan rakibi karşısında sahadan yenilgiyle ayrılsa da mücadelesiyle taraftarının alkışını topladı. İzmir ekibinde 19 sayı kaydeden Estonyalı smaçör Robert Taht takımının en skoreri olup performansıyla göz kamaştırdı.

Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, \"Belli zamanlarda iyi oynadık ama rakibimiz dünyanın en iyi isimlerinden oluşuyor. Genç oyuncularımın bu seviyede oynaması büyük bir deneyimdi. Oyunumuzda tutarlılık elde etmeye çalışıyoruz ve böyle bir takıma karşı mücadele etmek büyük bir şanstı. Hatalarımızdan dersler çıkaracağız\" diye konuştu. Arkasspor, grupta 29 Ocak\'ta Dinamo Moskova, 12 Şubat\'ta Tours VB (D), 27 Şubat\'ta ise Perugia (D) ile karşılaşacak.

BABASINI TANIMADI

Arkasspor\'un Kanadalı Antrenörü Glenn Hoag\'ın Perugia\'da forma giyen oğlu Nicholas Hoag, dünkü maçta babasına rakip oldu. Nicholas, takımı adına 13 sayı üreterek etkili bir performans sergiledi. Ülkesinin eski ünlü voleybolcularından olan Glenn Hoag, Kanada Milli Takımı\'nı çalıştırırken oğlunun antrenörlüğünü yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının diğer oğlu Christopher Hoag da babasının 9 yıldır görev yaptığı İzmir\'de 2014-15 sezonunda BAL Spor\'da oynadı.

(FOTOĞRAFLI)