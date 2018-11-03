İZMİR (DHA) - Erkekler Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil edecek Arkasspor\'un rakipleri belli oldu.

İzmir temsilcisi E Grubu\'nda İtalya\'dan Sir Colussi Sicoma Perugia, Fransa\'dan Tours VB ve Rusya\'dan Dinamo Moskova ile aynı grupta yer aldı. Arkasspor ilk maçında 20-22 Kasım\'da evinde Tours VB ile karşılaşacak. Mavi beyazlılar, 18-20 Aralık\'ta deplasmanda Dinamo Moskova, 15-17 Ocak\'ta Sir Colussi Sicoma ile karşı karşıya gelecek. 27 Şubat\'ta bitecek grup maçlarının ardından ilk 2 sırayı elde edecek takımlar gruptan çıkacak.