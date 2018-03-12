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Spor

Arkasspor'un rakibi Galatasaray HDI Sigorta

İZMİR, (DHA) EFELER Ligi Play-Off yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Arkasspor, normal sezonda iki kez mağlup ettiği rakibi karşısında iki galibiyet daha alarak adını finale yazdırmak istiyor

12 Mart 2018 15:50

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi Play-Off yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Arkasspor, normal sezonda iki kez mağlup ettiği rakibi karşısında iki galibiyet daha alarak adını finale yazdırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımı sezonun ilk haftasında evinde 3-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, ikinci yarıda deplasmanda oynanan randevudan 3-1\'lik zaferle ayrılmıştı.
Mavi-beyazlılar çeyrek finalde Maliye Piyango\'yu, Galatasaray ise Fenerbahçe\'yi saf dışı bıraktı. 17-28 Mart\'ta oynanacak yarı finalde ilk sınavını dış sahada verecek Arkasspor, ikinci ve olması durumunda üçüncü maçlarına seyircisi önünde çıkacak. İzmir\'in şampiyon adayı finale yükselirse Halkbank ya da İstanbul BŞB\'nin rakibi olacak.

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