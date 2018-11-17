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Spor

Arkasspor'un rakibi Galatasaray

İZMİR, (DHA) -  EFELER Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, yarın evinde namağlup lider Galatasaray'la kozlarını paylaşacak

17 Kasım 2018 14:08

İZMİR, (DHA) - 

EFELER Ligi\'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe\'yi 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, yarın evinde namağlup lider Galatasaray\'la kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Galatasaray\'ı yenerek zirve iddialarını güçlendirmek istediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Fenerbahçe galibiyetini taçlandırmak için Galatasaray engelini kayıpsız geçmeliyiz\" dedi.
Tribünlerin dolması için çağrıda bulunan Uğur Özden, \"Taraftarımıza bu maçta büyük iş düşüyor. Salonu doldurarak oyuncularımızın itici gücü olabilirler. Heyecan düzeyi yüksek, voleybol kalitesi üst seviyede bir karşılaşma bizleri bekliyor. Tüm İzmirlileri bu güzel maça davet ediyoruz\" diye konuştu.
Öte yandan geçen hafta aldığı ligden çekilme kararından vazgeçen son sıradaki Jeopark Kula Belediyespor ise 14.00\'te Başkent\'te Maliye Piyango\'ya konuk olacak.

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