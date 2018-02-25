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Spor

Arkasspor'un gözü finalde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi'nde evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek normal sezonu 2'nci sırada bitiren ve Play-Off çeyrek finalde Maliye Piyango ile eşleşen Arkasspor, geçen sezon olduğu gibi hedefini yine final olarak belirledi

25 Şubat 2018 16:09

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi\'nde evinde Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup ederek normal sezonu 2\'nci sırada bitiren ve Play-Off çeyrek finalde Maliye Piyango ile eşleşen Arkasspor, geçen sezon olduğu gibi hedefini yine final olarak belirledi. Basın Sözcüsü Uğur Özden, önce yarı finale, daha sonra finale yükselerek kupayı İzmir\'e getirmek istediklerini söyledi. Geçen sezon Halkbank\'a şampiyonluğu kaptıran Arkasspor, bu kez hedefine ulaşarak beşinci lig şampiyonluğunu elde etmek istiyor.
Maliye Piyango ile ilk maçını 4 Mart\'ta deplasmanda, ikinci randevuyu ise 7 Mart\'ta evinde oynayacak mavi-beyazlılar, seride 1-1 eşitlik sağlanması halinde üçüncü karşılaşmaya 10 Mart\'ta evinde çıkacak. İzmir temsilcisi turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Yarı final maçları 17-28 Mart\'ta, 3 galibiyet alanın şampiyon olacağı final serisi ise 31 Mart-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

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