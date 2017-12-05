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Spor

Arkasspor'un Avrupa sınavı

İZMİR, (DHA) - CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Arkasspor, yarın E Grubu'ndaki ilk maçında evinde Polonya temsilcisi Zaksa Kedzierzyn-Kozla ile karşı karşıya gelecek

05 Aralık 2017 14:54

İZMİR, (DHA) - CEV Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Arkasspor, yarın E Grubu\'ndaki ilk maçında evinde Polonya temsilcisi Zaksa Kedzierzyn-Kozla ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 19.00\'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya\'dan Sanja Miklosic ile İsrail\'den Roy Bensimon hakem ikilisi yönetecek. Efeler Ligi\'nde ilk yarıyı 4\'üncü sırada tamamlayan İzmir ekibi, PlusLiga lideri Zaksa\'yı yenerek Avrupa macerasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getiren Basın Sözcüsü Uğur Özden, İzmirli voleybolseverleri destek için salona davet etti. E Grubu\'nda İtalya\'dan Trentino ve Belçika\'dan Maaseik kulüpleri de yer alıyor.

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