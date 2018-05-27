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Spor

Arkassporlu Gökhan İstanbul yolcusu

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da sezonun bitmesiyle birlikte ayrılık kararını açıklayan smaçör Gökhan Gökgöz'ün yeni sezon öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

27 Mayıs 2018 15:57

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor\'da sezonun bitmesiyle birlikte ayrılık kararını açıklayan smaçör Gökhan Gökgöz\'ün yeni sezon öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Altyapısından yetiştiği Arkas\'la vedalaşan milli voleybolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Gökhan\'la Ziraat Bankası ve Halkbank da ilgileniyordu. İzmir temsilcisinden ayrılan diğer isimlerden Sırp pasör Nikola Jovovic Ziraat Bankası\'yla, genç pasör Muzaffer Yönet ise Galatasaray HDI Sigorta ile el sıkıştı.

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