Arkasspor'dan Hoag'a sürpriz kutlama

İZMİR, (DHA)

Voleybol Efeler Ligi\'nde pazar günü lider Halkbank\'ın konuğu olacak Arkasspor, Güzelbahçe Özel Piri Reis Okulları\'nı ziyaret etti ve Başantrenör Glenn Hoag\'a sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Okulun voleybol takımıyla gösteri maçı yapan mavi-beyazlı oyuncular, daha sonra getirdikleri pastayla Kanadalı çalıştırıcının 60\'ıncı doğum gününü kutladı. Özel hazırlanan pastayı oyuncular ve teknik heyet ile birlikte kesen Glenn Hoag\'u ilk kutlayan da ekip arkadaşları ve sporcuları oldu.