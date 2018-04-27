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Spor

Arkasspor'dan dev çıkarma

İZMİR, (DHA) - VOLEYBOLDA A takım seviyesinde kazandığı şampiyonluk ve kupaların yanı sıra yıllardır sürdürdüğü atılımla altyapılarda da madalyalara ambargo koyan Arkasspor, Türkiye Şampiyonası'na 6 takımla birden katılacak

27 Nisan 2018 17:23

İZMİR, (DHA) - VOLEYBOLDA A takım seviyesinde kazandığı şampiyonluk ve kupaların yanı sıra yıllardır sürdürdüğü atılımla altyapılarda da madalyalara ambargo koyan Arkasspor, Türkiye Şampiyonası\'na 6 takımla birden katılacak. Kızlarda İzmir\'de şampiyon olan midi takımı ile 3\'üncü olan genç takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Erkeklerde ise küçük, midi, yıldız ve genç takım İzmir\'de birinciliği yine kimseye bırakmayıp Türkiye Şampiyonası\'na katılma vizesini elde etti. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Türkiye Şampiyonası\'na bu yıl da kupa için gideceklerini belirterek, \"6 takımımız da üstün performans sergileyerek kulübümüzü finallerde temsil etme hakkı elde etti. Altyapıya ne kadar önem ve değer verdiğimiz, şampiyonalara katılan takım sayımızdan açıkça belli oluyor. Umarım tüm yaş gruplarında final oynar ve İzmir\'e kupalarla döneriz\" dedi.

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