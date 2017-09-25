Arkasspor'da yenilere tam not

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

VOLEYBOL Efeler Ligi\'ndeki ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan ve liderlik koltuğuna oturan Arkasspor\'da yeni transferler sergiledikleri performansla alkış topladı. Mavi-beyazlı ekipte yeni transferlerden Alman smaçör Fromm takıma 10 sayılık katkı sağlarken, orta oyuncu Mert Matiç ise 8 sayı kaydetti. Sırp pasör Jovovic, 3 sayı ile oynarken, fazla süre bulamayan pasör çaprazı Adis de 1 sayı aldı. Libero Burak da başarılı bir oyun sergiledi.

İzmir ekibinde en skorer isim ise 12 sayıyla Sanchez oldu. Bu sezon takımdaki ikinci yılını geçiren Kübalı smaçör, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti. Altyapıdan yetişen orta oyuncu Mustafa 4\'ünü bloktan yaptığı 7 sayı ile teknik heyetin gözüne girdi. Yaz dönemini A Milli Takım\'da geçiren smaçör Gökhan da 6 sayı ile oynadı. Takımının performansından memnun kaldığını dile getiren Kanadalı Antrenör Glenn Hoag, \"Blok ve manşette başarılı işler yaptık. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız\" dedi. Arkasspor, gelecek hafta Maliye Piyango\'ya konuk olacak.