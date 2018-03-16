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Spor

Arkasspor'da yarı final heyecanı

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi'nde yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta'yla eşleşen Arkasspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı ilk maça odaklandı

16 Mart 2018 15:15

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi\'nde yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta\'yla eşleşen Arkasspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı ilk maça odaklandı.
Rakibini İstanbul\'da yenerek 24 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı rövanş öncesi avantaj elde etmek isteyen İzmir ekibinin en önemli kozlarından biri iyileşen Kübalı pasör çaprazı Sanchez olacak. Galibiyetlerde 1-1\'lik eşitlik sağlanması halinde üçüncü ve son randevu 27 Mart Salı günü yine İzmir\'de oynanacak. 
Çeyrek finalde Fenerbahçe\'yi eleyen Galatasaray\'ın dikkate alınacak bir takım olduğunu ifade eden basın sözcüsü Uğur Özden, \"Türkiye\'nin en iyi 4 takımı finale kalabilmek için mücadele edecek. İyi konsantre olup daha az hata yaparak seriye iyi başlamak istiyoruz. Çeyrek finalde elediğimiz Maliye Piyango karşısındaki iyi oyunumuzu sürdürüp bu engeli de aşmayı ve Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor serisinin tur atlayanıyla finalde karşılaşmayı hedefliyoruz\" dedi.
 

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