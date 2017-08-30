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Spor

Arkasspor'da smaçör Yiğit Onaylı, 1'inci Lig ekiplerinden TFL'ye gidiyor

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'da smaçör Yiğit Onaylı'nın, mavi beyazlıların 1'inci Lig'deki pilot takımı Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'ya kiralanacağı öğrenildi

30 Ağustos 2017 17:52

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor\'da smaçör Yiğit Onaylı\'nın, mavi beyazlıların 1\'inci Lig\'deki pilot takımı Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma\'ya kiralanacağı öğrenildi.
Geçen sezon A takım kadrosunda yer alan ancak fazla forma şansı bulamayan genç voleybolcunun yeni sezonda TFL Altekma için ter dökeceği bildirildi. 23 yaşındaki smaçör önceki sezon da Bornova Anadolu Lisesi\'ne kiralık verilmişti. Geçen sezon 1\'inci Lig\'de play off\'a kalmayı başaran TFL Altekma, çoğunluğu Arkasspor\'un altyapısından yetişen oyunculardan kurulu bir kadroyla mücadele ediyor.

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