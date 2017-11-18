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Spor

Arkasspor'da Şampiyonlar Ligi heyecanı

İZMİR, (DHA) ERKEKLER voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Arkasspor'un rakipleri belli oldu

18 Kasım 2017 15:47

İZMİR, (DHA)

ERKEKLER voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil edecek Arkasspor\'un rakipleri belli oldu. İzmir temsilcisi, Polonya\'dan Zaksa Kedzierzyn-Kozle, İtalya\'dan Trentino Diatec ve Belçika\'dan Noliko Maaseik ile E Grubu\'nda mücadele edecek. Grup müsabakaları 5 Aralık 2017-28 Şubat 2018 tarihleri arasında oynanacak. Mavi-beyazlılar ilk sınavında evinde Zaksa ile kozlarını paylaşacak. Maç programı, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Karşılaşmalar Smart Spor’dan yayınlanacak. Toplam 5 grupta, 20 takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi\'nde Play-Off etabı 13 Mart-12 Nisan 2018\'de, dörtlü final ise 12-13 Mayıs 2018\'de oynanacak.
LİGDE RAKİP GÜMÜŞHANE
EFELER Ligi\'nde geçen hafta evinde Jeopark Kula Belediyespor\'u 3-0 mağlup eden Arkasspor, yarın deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik ile karşı karşıya gelecek. Torul Spor Salonu\'ndaki müsabaka saat 12.00\'de başlayacak. Oynadığı 9 maçta aldığı 7 galibiyetle 3. sırada yer alan Arkasspor, galibiyeti bulunmayan son sıradaki rakibine yenerek 2\'de 2 yapmayı hedefliyor.

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