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Spor

Arkasspor'da Muhammed sözleşme yeniledi

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, iç transferde orta oyuncu Mustafa Koç'tan sonra pasör Muhammed Kaya'yla da sözleşme yeniledi

19 Mayıs 2018 15:30

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, iç transferde orta oyuncu Mustafa Koç\'tan sonra pasör Muhammed Kaya\'yla da sözleşme yeniledi. Altyapıdan yetişen 23 yaşındaki voleybolcu, İzmir ekibiyle olan mukavelesini 2 yıl uzattı. Hırslı karakteriyle dikkat çeken genç pasör yeni sezonda da mavi beyazlı formayı terletecek. Öte yandan smaçör Gökhan, pasör Muzaffer, Alman smaçör Fromm ve Sırp pasör Jovovic\'le yollarını ayıran Arkasspor\'un Kübalı pasör çaprazı Sanchez\'le de büyük ihtimalle vedalaşacağı öğrenildi. Matic, Çağatay, Mustafa Koç, Yiğit, Adis, Bravo, Hasan, Caner, Burak, Muhammed ve Mustafa Cengiz\'i kadrosunda tutan Arkas, dış transferde ise Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht\'la el sıkışmıştı.

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