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Spor

Arkasspor'da kadro toplanıyor

İZMİR, (DHA) EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'da, pazartesi gününden itibaren kadro toplanmaya başlayacak

02 Eylül 2017 17:08

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor\'da, pazartesi gününden itibaren kadro toplanmaya başlayacak.

Bir süredir genç oyuncularıyla hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılarda Kanadalı Antrenör Glenn Hoag, Brezilyalı smaçör Bravo ve Kübalı pasör çaprazı Sanchez, İzmir\'e geldi. A Milli Takım\'da görev alan smaçör Gökhan, ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası\'ndan elenmesi üzerine kente döndü. Yeni transferlerden Alman smaçör Christian Fromm ve Sırp pasör Nikola Jovovic milli takımlarından döndükten sonra kadroya dahil olacak. Yeni sezonda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi\'nde temsil edecek Arkasspor, 24 Eylül\'de başlayacak Efeler Ligi öncesi 15-17 Eylül\'de gerçekleşecek TSYD turnuvasında son hazırlıklarını yapacak.

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