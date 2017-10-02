T24 LogoT24 Logo
Spor

Arkasspor'da gözler Ziraat Bankası'nda

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi'nde Galatasaray'ın ardından deplasmanda Maliye Milli Piyango'yu da 3-0 yenerek liderlik koltuğunu koruyan Arkasspor'da gözler çarşamba günü İzmir'de oynanacak Ziraat Bankası karşılaşmasına çevrildi

02 Ekim 2017 14:38

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi\'nde Galatasaray\'ın ardından deplasmanda Maliye Milli Piyango\'yu da 3-0 yenerek liderlik koltuğunu koruyan Arkasspor\'da gözler çarşamba günü İzmir\'de oynanacak Ziraat Bankası karşılaşmasına çevrildi.
Başkent ekibi de Arkasspor gibi ilk 2 maçını kazanarak 6 puan topladı. Lig öncesi TSYD İzmir Voleybol Turnuvası\'nda iki takım karşı karşıya gelmiş, müsabakayı Ziraat Bankası 3-1 kazanarak kupaya uzanmıştı. Mavi-beyazlılar, rakibini bu kez yenerek 3\'te 3 yapmayı planlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA EFELER Ligi GalatasarayMaliye Milli PiyangoArkassporZiraat BankasıBaşkentLigTSYDVoleybol TurnuvasıMavibeyazlılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24