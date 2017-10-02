Arkasspor'da gözler Ziraat Bankası'nda

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi\'nde Galatasaray\'ın ardından deplasmanda Maliye Milli Piyango\'yu da 3-0 yenerek liderlik koltuğunu koruyan Arkasspor\'da gözler çarşamba günü İzmir\'de oynanacak Ziraat Bankası karşılaşmasına çevrildi.

Başkent ekibi de Arkasspor gibi ilk 2 maçını kazanarak 6 puan topladı. Lig öncesi TSYD İzmir Voleybol Turnuvası\'nda iki takım karşı karşıya gelmiş, müsabakayı Ziraat Bankası 3-1 kazanarak kupaya uzanmıştı. Mavi-beyazlılar, rakibini bu kez yenerek 3\'te 3 yapmayı planlıyor.