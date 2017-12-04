Arkasspor'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi\'nde ilk yarıyı 4\'üncü sırada tamamlayan Arkasspor\'da gözler çarşamba günü İzmir\'de Polonya temsilcisi Zaksa Kedzierzyn-Kozle ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçına çevrildi.

Atatürk Vestel Venüs Spor Kompleksi\'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanadalı Antrenör Glenn Hoag, kulüpler bazında dünyanın en iyi turnuvasında takımını izlemenin kendileri için büyük bir zevk olacağını belirterek, \"Zaksa kadrosunda birçok milli oyuncu olan yetenekli bir takım. Dünyanın en iyi pasörlerinden Benjamin Toniutti karşımızda olacak. Şampiyonlar Ligi\'nde ilk maçlar zor geçer, iyi başlamak önemli\" dedi.

Grupta ikinci maçı Belçika\'dan Noliko Maaseik ile yapacaklarını daha sonra İtalya\'dan Trentino Diatec ile karşılaşacaklarını söyleyen Hoag, \"Zaksa ve Trentino\'nun olduğu bir grup zor bir grup demektir. Belçika ekibi Maaseik bütçe sıkıntısı yaşadığı için güçsüz görünse de yıllardır bu turnuvadalar. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Trentino bu sezon 5 yeni oyuncuyla yola çıktı, güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi\'ndeki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Daha sonra diğer hedeflere yöneleceğiz\" diye konuştu. Glenn Hoag, Trentino\'da forma giyen oğlu Nicholas içinse, \"O da kazanmak isteyecek, ben de\" yorumu yaptı.

\"ZAKSA TAKIMINI KÜÇÜMSEMEMEK LAZIM\"

Toplantıya katılan Brezilyalı takım kaptanı Bravo da Şampiyonlar Ligi\'nde forma giyecek olmanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, \"Bu turnuvada en iyi takımlara ve en iyi oyunculara karşı mücadele edeceğiz\" şeklinde konuştu. Brezilyalı smaçör, daha önce Belçika ekibi Maaseik\'in formasını giydiğinin hatırlatılması üzerine, \"Maaseik takımı bütçesi düşük olmasına rağmen her zaman yetenekli genç oyunculara sahip bir kulüp. İyi bir antrenörleri var, küçümsememek lazım. Özellikle Belçika\'daki maç çok zorlu geçecek\" dedi. Basın toplantısına Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Osman da katıldı.

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