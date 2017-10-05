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Spor

Arkasspor-Ziraat Bankası: 1-3

İZMİR, (DHA)   SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Cihat Küçükboyacı (xx) ARKASSPOR: Mustafa (x), Sanchez (xx), Fromm (xx), Matic (x), Jovovic (x), Gökhan (xx), Burak (x), Bravo (x), Adis (x), Muhammet (x), Çağatay (xx) ZİRAAT BANKASI:

05 Ekim 2017 00:21

İZMİR, (DHA)

 

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

ARKASSPOR: Mustafa (x), Sanchez (xx), Fromm (xx), Matic (x), Jovovic (x), Gökhan (xx), Burak (x), Bravo (x), Adis (x), Muhammet (x), Çağatay (xx)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş (xxx), Kaliberda (xxx), Emre (xxx), Konarski (xxx), Cacic (xxx), Koray (xxx), Serkan (xxx), Sabit (xx), Enes (xx), Volkan (xx)

SETLER: 25-13, 16-25, 23-25, 24-26

SÜRE: 105 dakika (22, 24, 31, 28)

 

EFELER Ligi\'nde 3\'üncü hafta mücadelesinde Arkasspor, evinde Ziraat Bankası\'na 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla 3\'te 3 yapan Ziraat Bankası liderliği Arkasspor\'un elinden alırken, İzmir temsilcisi 4\'üncü sıraya geriledi. İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-13, 16-25, 23-25 ve 24-26\'lık skorlarla sona erdi.

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