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Spor

Arkasspor, Trentino sınavında

İZMİR, (DHA) ERKEKLER voleybolda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Arkasspor, E Grubu'nda 4

31 Ocak 2018 15:00

İZMİR, (DHA)

ERKEKLER voleybolda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi\'nde temsil eden Arkasspor, E Grubu\'nda 4. hafta mücadelesinde yarın evinde İtalya\'dan Trentino Diatec\'le karşılaşacak.
Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 19.00\'da başlayacak. Karşılaşmayı Yunan Michail Themelis ile Fransız Fabrice Collados hakem ikilisi yönetecek. Gruptaki ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir atan mavi-beyazlılar, 2. sıradaki rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. İlk 2\'nin 12\'li Play-Off\'a çıkacağı grupta İzmir ekibi en iyi 3. takımlar arasında yer bulma hedefinde.

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