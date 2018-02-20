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Spor

Arkasspor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0

İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu (xx), Fikret Fidan (xx) ARKASSPOR: Muhammet (xxx), Yiğit (xxx), Çağatay (xxx), Adis (xxx), Fromm (xxx), Hasan (xxx), Caner (xxx), Burak (xx) TKD KUZEY ENERJİ GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK: Mehmet Em

20 Şubat 2018 23:22

İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu (xx), Fikret Fidan (xx)
ARKASSPOR: Muhammet (xxx), Yiğit (xxx), Çağatay (xxx), Adis (xxx), Fromm (xxx), Hasan (xxx), Caner (xxx), Burak (xx)
TKD KUZEY ENERJİ GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK: Mehmet Emin (xx), Ceyhun (xx), Mete (xx), Göktuğ (xx), Ali Samet (xx), Çağatay (xx), Doğuş (x)
SETLER: 25-14, 25-9, 25-14
SÜRE: 55 dakika (20, 16, 19)

Efeler Ligi\'nin 21\'inci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde son sıradaki TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik\'i 3-0 mağlup etti. Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-9 ve 25-14\'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir ekibi 3\'üncü sıradaki yerini korurken, Gümüşhane temsilcisi 21\'inci haftayı da galibiyet alamadan tamamladı.

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