Arkasspor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0

İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu (xx), Fikret Fidan (xx)

ARKASSPOR: Muhammet (xxx), Yiğit (xxx), Çağatay (xxx), Adis (xxx), Fromm (xxx), Hasan (xxx), Caner (xxx), Burak (xx)

TKD KUZEY ENERJİ GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK: Mehmet Emin (xx), Ceyhun (xx), Mete (xx), Göktuğ (xx), Ali Samet (xx), Çağatay (xx), Doğuş (x)

SETLER: 25-14, 25-9, 25-14

SÜRE: 55 dakika (20, 16, 19)

Efeler Ligi\'nin 21\'inci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde son sıradaki TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik\'i 3-0 mağlup etti. Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-9 ve 25-14\'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir ekibi 3\'üncü sıradaki yerini korurken, Gümüşhane temsilcisi 21\'inci haftayı da galibiyet alamadan tamamladı.

FOTOĞRAFLI