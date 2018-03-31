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Spor

Arkasspor şampiyonluk aşkına

İZMİR, (DHA) VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Arkasspor ile Halkbank arasındaki final serisi yarın İzmir'de başlayacak

31 Mart 2018 14:30

İZMİR, (DHA)

VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde Arkasspor ile Halkbank arasındaki final serisi yarın İzmir\'de başlayacak. Üst üste ikinci sezon finalde Halkbank\'la eşleşen Arkas, rakibini saat 16.00\'da Atatürk Voleybol Kompleksi\'ndeki ilk maçta ağırlayacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın sezonu şampiyonluk kupasıyla tamamlayacağı final serisinde ikinci maç salı günü yine İzmir\'de oynanacak. Üçüncü maç ve gerek kalması halinde diğer maçlar ise Ankara\'da olacak. Geçen sezon Halkbank\'a finalde geçilen İzmir temsilcisi, normal sezonu 22 maçta 20 galibiyet alan rakibinin gerisinde 15 galibiyetle ikinci sırada tamamladı. Mavi-beyazlı ekip şampiyon olursa kupayı 5. kez müzesine götürecek.

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