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Spor

Arkasspor, Nikola Jovovic ile anlaştı

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor, Sırbistan Milli Takımı'nın pasörü Nikola Jovovic ile anlaştı

25 Ağustos 2017 18:07

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor, Sırbistan Milli Takımı\'nın pasörü Nikola Jovovic ile anlaştı. 25 yaşında 1.97 boyundaki voleybolcu ilk deneyimini ülkesinin köklü kulübü Vojvodina Novi Sad\'da 2007-11 yılları arasında yaşadı. Ardından 2011-14\'te Almanya\'nın VfB Friedrichshafen takımında ter döken Jovovic, son 3 yılda İtalya\'nın Gi Group Monza kulübünde görev yaptı. 25 yaşındaki pasör, 2009 Avrupa Gençler Şampiyonası\'nda milli takımla gümüş madalyayı boynuna takarken turnuvanın en iyi pasörü seçildi.
Aynı yıl yine Sırbistan Milli Takımı ile Gençler Dünya Şampiyonu olan Nikola Jovovic, 2010 ve 2011\'de Gençler Dünya Şampiyonası\'nda üçüncü, 2016\'da ise Sırbistan A Milli Takımı ile Dünya ikincisi olma gururunu yaşadı. Jovovic, 2017 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nın ardından İzmir\'e gelerek takıma katılacak. 

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