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Spor

Arkasspor moral arıyor

İZMİR, (DHA) CEV Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde evinde İtalya ekibi Trentino'ya 3-1 yenilerek üst üste 4

03 Şubat 2018 14:47

İZMİR, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi\'nde hafta içinde evinde İtalya ekibi Trentino\'ya 3-1 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini alan Arkasspor, yarın Efeler Ligi\'nde evinde Beşiktaş\'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak maç saat 14.00\'te başlayacak. Ligde geçen hafta deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş\'a 3-2 yenilen mavi-beyazlılar, düşme hattındaki Beşiktaş\'ı mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligin sonu yaklaştıkça maçların öneminin biraz daha arttığını belirterek, \"Artık sürpriz kayıp yaşamak istemiyoruz. Maçlara iyi konsantre olup gerçek gücümüzü sahaya yansıtmak zorundayız\" dedi.
Üst üste 4 galibiyet alarak çıkışa geçen Jeopark Kula Belediyespor ise taraftarının önünde aynı saatte lider Halkbank\'la kozlarını paylaşacak.

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