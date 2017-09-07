Arkasspor Marko Matic'le anlaştı

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi\'ne iddialı hazırlanan Arkasspor, transferde uzun süredir gündeminde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan Marko Matic\'le anlaşmaya vardı. Son 4 sezondur İstanbul temsilcisinde forma giyen ve Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Takım\'da oynamaya başlayan 22 yaşında, 2.08 boyundaki Bosna Hersek asıllı pasör çaprazının Arkas\'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Mavi beyazlı ekip, transferde daha önce Christian Fromm, Nikola Jovovic ve Burak Mert\'i de kadrosuna katmıştı.

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