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Spor

Arkasspor-Maliye Piyango: 3-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: İlhami Şenyurt (x), Arzu Emiroğlu (x) ARKASSPOR: Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Matic (xxx), Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Burak (xxx), Caner (xx), Yiğit (xx), Fromm (xxx), Muhammet

10 Mart 2018 22:27

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: İlhami Şenyurt (x), Arzu Emiroğlu (x)
ARKASSPOR: Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Matic (xxx), Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Burak (xxx), Caner (xx), Yiğit (xx), Fromm (xxx), Muhammet (xx), Sanchez (xx)
MALİYE PİYANGO: Stankovic (xx), Uğur (xx), Venno (xx), Halil (xx), Kemal (xx), Gjorgiev (xx), Murat Tokgöz (xx), Murat Karakaya (x), Sercan (x), Aslan (x), Siltala (x), Fatih (x)
SETLER: 25-23, 23-25, 25-17, 25-18
SÜRE: 126 dakika (34, 34, 29, 29)

EFELER Ligi Play-Off çeyrek son maçında Arkasspor evinde Maliye Piyango\'yu 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1 getirdi ve rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. İzmir Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-23, 23-25, 25-17 ve 25-18\'lik skorlarla sona erdi. İzmir ekibi yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek. Maliye Piyango ise 5/8 etabında mücadele edecek.

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