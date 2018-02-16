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Spor

Arkasspor ligde moral arıyor

İZMİR, (DHA) CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda hafta içinde evinde Belçika ekibi Noliko Maaseik'e 3-0 yenilerek beşte sıfır çeken ve son grup maçı öncesi Avrupa macerasına veda eden Arkasspor, yarın Efeler Ligi'nde Jeopark Kula Belediyespor deplasmanında

16 Şubat 2018 14:54

İZMİR, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'nda hafta içinde evinde Belçika ekibi Noliko Maaseik\'e 3-0 yenilerek beşte sıfır çeken ve son grup maçı öncesi Avrupa macerasına veda eden Arkasspor, yarın Efeler Ligi\'nde Jeopark Kula Belediyespor deplasmanında moral arayacak. Kula Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 14.00\'te başlayacak. Ligde son 2 karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor (D) ve Halkbank\'a 3-2\'lik skorlarla kaybeden İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında 3-0 mağlup ettiği Kula ekibine dış sahada da dize getirmeyi hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Kula alt sıralarda olsa da son derece iyi voleybol oynayan ve dikkate alınması gereken bir rakip. Haftayı galibiyetle kapatmaktan başka düşüncemiz yok\" dedi.

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