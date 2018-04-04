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Spor

Arkasspor kupayı istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) EFELER Ligi'nde 2017-18 sezonu şampiyonunu belirleyecek final serisinin ilk maçında evinde 3-0 yenildiği Halkbank'ı yine seyircisi önünde oynadığı ikinci randevuda 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getiren Arkasspor, şa

04 Nisan 2018 15:10

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde 2017-18 sezonu şampiyonunu belirleyecek final serisinin ilk maçında evinde 3-0 yenildiği Halkbank\'ı yine seyircisi önünde oynadığı ikinci randevuda 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1\'e getiren Arkasspor, şampiyonluk mücadelesinde kolay lokma olmadığını gösterdi.
Bu sezon iç sahadaki son maçına çıkan mavi-beyazlılar, Ankara\'da oynanacak diğer karşılaşmalar sonunda 3 galibiyete ulaşarak kupayı İzmir\'e getirmeye çalışacak. İki takım 7 Nisan Cumartesi ve 9 Nizar Pazartesi günü Başkent\'te birer maç daha yapacak. Seride 2-2 eşitlik olması halinde beşinci ve şampiyonun belirleneceği son karşılaşma 12 Nisan Perşembe günü yine Ankara\'da gerçekleşecek.
İki takımın da finale yakışan bir mücadele sergilediğini dile getiren Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"İki takımı da kutluyorum. Amacımız Ankara\'ya eşit şartlarda gitmekti, bunu başardık. Direncimiz kırılmadı ve oraya daha moralli gideceğiz. Zor bir seri olacağı kesin. İlk hedefimiz Başkent\'teki ilk maçı kazanmak. Şampiyon olarak kupayı İzmir\'e getirmek istiyoruz\" dedi.
Bu yıl normal sezonda Halkbank\'a deplasmanda 3-0, evinde 3-2 mağlup olan, finaldeki ilk maçı ise yine 3-0 kaybeden Arkasspor, dünkü galibiyetle rakibine 2017-18\'de ilk kez üstünlük kurmuş oldu. Geçen sezon final serisinde Halkbank\'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluğu kaçıran Arkasspor bu kez rakibine kupayı kaptırmak istemiyor. 

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