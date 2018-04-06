Arkasspor kupa için Başkent'te

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi\'nde final serisinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Halkbank\'la evinde oynadığı ilk 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden Arkasspor, yarın rakibiyle bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak ekip sezonu şampiyonlukla kapatacak. Serinin 4\'üncü müsabakası 9 Nisan Pazartesi günü yine Başkent\'te oynanacak. Eşitlik halinde beşinci karşılaşma da Ankara\'da 12 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Türkiye\'nin en kaliteli iki ekibinin İzmir\'deki mücadelesinde heyecanın hep üst düzeyde olduğunu, bunun Ankara\'daki maçlara da yansıyacağını söyledi. Özden, \"Nefesimizi tutarak izlediğimiz iki maç sonunda seride Ankara\'ya 1-1\'lik eşitlikle gidiyoruz. Hedefimiz Başkent\'te iki galibiyet daha alarak İzmir\'e 5\'inci şampiyonluk kupamızla dönmek\" diye konuştu.