T24 LogoT24 Logo
Spor

Arkasspor kupa için Başkent'te

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi'nde final serisinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Halkbank'la evinde oynadığı ilk 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden Arkasspor, yarın rakibiyle bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak

06 Nisan 2018 13:50

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi\'nde final serisinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Halkbank\'la evinde oynadığı ilk 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden Arkasspor, yarın rakibiyle bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak ekip sezonu şampiyonlukla kapatacak. Serinin 4\'üncü müsabakası 9 Nisan Pazartesi günü yine Başkent\'te oynanacak. Eşitlik halinde beşinci karşılaşma da Ankara\'da 12 Nisan Perşembe günü yapılacak. 
Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Türkiye\'nin en kaliteli iki ekibinin İzmir\'deki mücadelesinde heyecanın hep üst düzeyde olduğunu, bunun Ankara\'daki maçlara da yansıyacağını söyledi. Özden, \"Nefesimizi tutarak izlediğimiz iki maç sonunda seride Ankara\'ya 1-1\'lik eşitlikle gidiyoruz. Hedefimiz Başkent\'te iki galibiyet daha alarak İzmir\'e 5\'inci şampiyonluk kupamızla dönmek\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHALigiHalkbankArkassporBaşkent Voleybol SalonundaSerideSerininNisan PazartesiBaşkentEşitlikAnkaraNisan PerşembeBasın Sözcüsü UğurTürkiyeHedefimiz Başkent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24