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Spor

Arkasspor kendine geldi

İZMİR, (DHA) EFELER Ligi'nde deplasmanda lider Ziraat Bankası'nı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Arkasspor, ligde ve Avrupa'da üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından moral buldu

22 Ocak 2018 17:16

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde deplasmanda lider Ziraat Bankası\'nı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Arkasspor, ligde ve Avrupa\'da üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından moral buldu. Geçen hafta evinde Maliye Piyango\'ya 3-1 yenildikten sonra CEV Şampiyonlar Ligi\'nde İtalya\'da Trentino Diatec\'e 3-0 kaybeden İzmir temsilcisi, Başkent\'ten zaferle dönerek kendine geldi.
Sezonun ilk yarısında evinde 3-1 mağlup olduğu Ziraat Bankası\'ndan rövanşı alan mavi-beyazlılar, bir basamak tırmanarak 3. sıraya yerleşti. Arkasspor\'da 29 sayı ile oynayan Sanchez galibiyetin mimarı olurken, iyileşerek forma giyen Matic 10 sayıyla takımına katkı sağladı. Arkasspor, çarşamba günü evinde İnegöl Belediyespor\'la karşı karşıya gelecek.

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