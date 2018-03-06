T24 LogoT24 Logo
Spor

Arkasspor kazanmak zorunda

İZMİR, (DHA) Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalde eşleştiği Maliye Piyango'ya serinin ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak

06 Mart 2018 15:40

İZMİR, (DHA)

Efeler Ligi\'nde Play-Off çeyrek finalde eşleştiği Maliye Piyango\'ya serinin ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak. 
İzmir Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 18.30\'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, Başkent temsilcisini mağlup etmesi halinde seriyi cumartesi günü İzmir\'de oynanacak üçüncü karşılaşmaya taşıyacak. Arkasspor, rakibine kaybetmesi durumunda ise yarı final şansını yitirerek şampiyonluk umudunu tüketecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını belirterek İzmirli voleybol severleri destek için salona davet etti.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Efeler Ligi PlayOffMaliye PiyangoArkassporAtatürkVestel Venus Spor KompleksiMavibeyazlılar BaşkentBasın Sözcüsü Uğur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24