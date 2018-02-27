Arkasspor, kapanışı Polonya'da yapıyor

İZMİR, (DHA)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu\'nda oynadığı 5 maçı da kaybederek üst tura çıkma şansını yitiren Arkasspor, yarın sezonun son Avrupa sınavında Zaksa Kedzierzyn-Kozle\'ye konuk olacak.

Azoty Kedzierzyn-Kozle Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 20.00\'de başlayacak. Polonya temsilcisi Zaksa, 5 maçta 4 galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi. Son sırada kalması kesinleştikten sonra Polonya deplasmanına prestij için çıkacak mavi-beyazlılarda basın sözcüsü Uğur Özden, \"Efeler Ligi\'nde Play-Off öncesi son durumumuzu görme açısından bu maç bizim için önemli. Böylesine ciddi bir rakip karşısında yapacaklarımız Play-Off maçları öncesi bize ışık tutacak. Şampiyonlar Ligi\'nden elendik ancak bu büyük organizasyonun içinde olmak prestij ve tecrübe anlamında bize çok şeyler kattı\" dedi.