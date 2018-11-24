Arkasspor İnegöl'de moral arıyor

İZMİR, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'ndaki ilk maçında hafta içinde evinde Fransa takımı Tours VB\'ye 3-0 yenilen Arkasspor, yarın Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak. İnegöl Belediyesi Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Ligdeki son 2 maçında Fenerbahçe ve Galatasaray\'ı 3-0\'lık skorlarla yenerek 3. sıraya yükselen mavi-beyazlılar galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"İnegöl Belediyespor engelini de kayıpsız geçerek zirveye biraz daha yaklaşmak istiyoruz\" dedi.