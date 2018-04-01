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Spor

Arkasspor-Halkbank: 0-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Yavuz Akdemir (xx) ARKASSPOR: Jovovic (xx), Bravo (xx), Matic (xx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Gökhan (x), Burak (xx), Yiğit (x), Fromm (xx), Sanchez (x), Muhammet (x) HALKBA

01 Nisan 2018 21:28

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Yavuz Akdemir (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xx), Bravo (xx), Matic (xx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Gökhan (x), Burak (xx), Yiğit (x), Fromm (xx), Sanchez (x), Muhammet (x)
HALKBANK: Hierreuelo (xxx), Burutay (xxx), Petric (xxx), Hakkı (xxx), Samet Faik (xxx), Hernandez (xxxx), Hasan (xx), Alperay (xx), Abdullah (xx), Lucas (xx)
SETLER: 26-28, 16-25, 24-26
SÜRE: 86 dakika (31, 22, 33)

Efeler Ligi\'nde şampiyonun belirleneceği final serisinin ilk maçında Arkasspor evinde Halkbank\'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu\'nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk setini 28-26 üstün tamamlayan Halkbank, ikinci seti de zorlanmadan 25-16 kazandı. Son ana kadar büyük heyecana sahip olan üçüncü seti de 26-24 alan Başkent temsilcisi maçı 3-0 kazandı. Halkbank\'ın 1-0 öne geçtiği seride 3 galibiyet alacak ekip şampiyon olacak. İkinci müsabaka salı günü saat 19.00\'da İzmir\'de oynanacak. Üçüncü ve gerek olması durumunda diğer maçlar ise Ankara\'da olacak. 
 

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