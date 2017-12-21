İZMİR,(DHA) - CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu\'nda Noliko\'ya Belçika deplasmanında tie-break setiyle 3-2 yenilen Arkasspor, grubunda son sırada kaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi\'ndeki ilk maçta evinde Polonya temsilcisi Zaksa\'dan set alamayan Arkasspor, Noliko\'ya da çekişmeli geçen mücadelede mağlup olmaktan kurtulamadı. Zaksa\'nın 5, Trentino\'nun 4, Noliko\'nun 2 puanının bulunduğu grupta 1 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, 3\'üncü hafta mücadelesinde 18 Ocak\'ta İtalya\'da Trentino\'ya konuk olacak.