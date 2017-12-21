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Spor

Arkasspor grubunda son sırada

İZMİR,(DHA) - CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Noliko'ya Belçika deplasmanında tie-break setiyle 3-2 yenilen Arkasspor, grubunda son sırada kaldı

21 Aralık 2017 14:21

İZMİR,(DHA) - CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu\'nda Noliko\'ya Belçika deplasmanında tie-break setiyle 3-2 yenilen Arkasspor, grubunda son sırada kaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi\'ndeki ilk maçta evinde Polonya temsilcisi Zaksa\'dan set alamayan Arkasspor, Noliko\'ya da çekişmeli geçen mücadelede mağlup olmaktan kurtulamadı. Zaksa\'nın 5, Trentino\'nun 4, Noliko\'nun 2 puanının bulunduğu grupta 1 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, 3\'üncü hafta mücadelesinde 18 Ocak\'ta İtalya\'da Trentino\'ya konuk olacak.

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