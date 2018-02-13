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Spor

Arkasspor galibiyet arıyor

İZMİR, (DHA) CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda dörtte sıfır çekerek son sırada kalan Arkasspor, yarın evinde Belçika ekibi Noliko Maaseik karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak

13 Şubat 2018 14:43

İZMİR, (DHA)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda dörtte sıfır çekerek son sırada kalan Arkasspor, yarın evinde Belçika ekibi Noliko Maaseik karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. İzmir Atatürk-Vestel Venüs Spor Kompleksi\'nde saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı İsveçli Stefan Bernström ve Estonyalı Toomas Murulo hakem ikilisi yönetecek.
Gruptan çıkmak için ilk 2\'de yer alma şansını kaybeden mavi-beyazlılar, en iyi üçüncü takımlar arasında kendisine yer bulmak istiyor. Rakibine deplasmanda 3-2 kaybeden Arkasspor, bir kez daha sahadan yenilgiyle ayrılması halinde matematiksel olarak havlu atacak. Arkasspor, kazanarak 28 Şubat\'ta Polonya\'da oynayacağı Zaksa maçı öncesi umudunu korumayı hedefliyor.

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