Arkasspor Başantrenörü Hoag: "Bir kaç hata pahalıya mal oldu"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) - CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu\'ndaki ilk maçında evinde Polonya temsilcisi Zaksa\'ya 23-25, 28-30 ve 23-25\'lik setlerle 3-0 yenilen Arkasspor\'da Başantrenör Glenn Hoag, yaptıkları birkaç hatanın pahalıya mal olduğunu dile getirdi. Genç bir kadroya sahip olduklarını ve maçın bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını belirten Kanadalı çalıştırıcı, \"Zaksa gibi takımlar karşısında hata yaptığınızda kazanmak zor. Bu mağlubiyetten ders çıkarıp Belçika\'da oynayacağımız Noliko Maaseik maçına odaklanacağız\" dedi.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Basın Sözcüsü Uğur Özden ise \"Grup maçlarına şanssız bir yenilgiyle başladık. Setleri 2\'şer sayıyla verdik. Öldürücü darbeyi vuramadık. Setleri bu şekilde kaybetmek bizi üzdü. Rakip oyun disiplinine bizden daha çok uydu. İyi servis attılar, iyi savunma yaptılar. Skor açısından iyi başlayamadık. Farklı bir netice bekliyorduk. Bu yenilginin telafisi zor da olsa başarmaya çalışacağız\" diye konuştu.

İzmir ekibinde belindeki ağrıları nedeniyle Sırp pasör Jovovic forma giyemedi.