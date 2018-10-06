Arkasspor-Arhavi Belediyespor: 3-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk Voleybol Salonu

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Özlem Özdemir (xx)

ARKASSPOR: Mert Matiç (xxx), Radke (xx), Robert (xx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xx), Lagumdzija (xxx), Bravo (xxx), Mert Burak (xx)

ARHAVİ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx), Iereshcenko (x), Murat (xx), Danilov (xx), Mustedanovic (xx), Fatih (xx), Mehmet (x), Murat (xx), Alper (x)

SETLER: 25-23, 25-20, 25-17

SÜRE: 73 dakika (26, 25, 22)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi\'nce düzenlenen 4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası\'nın ikinci gününde Arkasspor, Arhavi Belediyespor\'u 3-0 yendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-23, 25-20 ve 25-17 kazanan Arkasspor rahat bir galibiyet elde etti. Arkasspor yarın aynı salonda Galatasaray ile saat 16.00\'da başlayacak maçta kozlarını paylaşacak. İkbal Belediye Afyon Yüntaş-Arhavi Belediyespor müsabakası da 14.00\'de oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

