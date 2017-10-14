Arkasspor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İZMİR, (DHA)
SALON: Atatürk Voleybol
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ebru Ayata (xx)
ARKASSPOR: Muhammed (xx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Gökhan (xxx), Adis (xxx), Mustafa (xxx), Burak (xx), Sanchez (xx), Bravo (xx)
AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Caner (x), Cüneyt (xx), Ojansivu (xx), Mustedanovic (xx), Bahov (xxx), Burak Hascan (xx), Doğuş (x), Beytullah (x), Fatih (x), Burak Köse (x), Mehmet (x), Oğuzhan (x)
SETLER: 26-28, 25-16, 25-22, 25-20
SÜRE: 110 Dakika (32, 24, 27, 27
Voleybol Efeler Ligi’nde ilk 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan Arkasspor, 5\'inci haftanın açılış mücadelesinde Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi. İzmir Atatürk Vestel Venüs Arena’daki karşılaşmanın setleri 26-28, 25-16, 25-22 ve 25-20’lik skorlarla bitti.
(FOTOĞRAFLI)