Arkasspor - Ziraat Bankası: 2-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)
ARKASSPOR: Taht (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xx), Matic (xx), Radke (xx), Burak (xx), Bravo (xx)
ZİRAAT BANKASI: Jovovic (xxx), Ghaemi (xxx), Emre (xxx), Finger (xxxx), Enes (xxx), Koray (xxx), Volkan (xx), Ümit (xx), Oğuzhan (xx), Kazemi (xx), Kemal (xx), Selim (xx)
SETLER: 25-20, 20-25, 23-25, 25-21, 13-15
SÜRE: 138 dakika (26, 26, 37, 31, 18)
Efeler Ligi 4\'üncü hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Ziraat Bankası\'na 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın setleri 25-20, 20-25, 23-25, 25-21 ve 13-15\'lik skorlarla sona erdi. Ziraat Bankası ligdeki ilk galibiyetini alırken, Arkasspor üst üste ikinci yenilgisini aldı.
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