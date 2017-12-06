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Spor

Arkasspor - Zaksa Kedzierzyn-Kozle: 0-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Sanja Miklosic (Slovenya) (xxx), Roy Bensimon (İsrail) (xxx) ARKASSPOR: Muhammet (xx), Gökhan (xx), Mustafa (xx), Sanchez (xx), Fromm (xx), Matic (xx), Burak (xx), Muzaffer (x), Adis (x) ZAKSA

06 Aralık 2017 23:44

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sanja Miklosic (Slovenya) (xxx), Roy Bensimon (İsrail) (xxx)
ARKASSPOR: Muhammet (xx), Gökhan (xx), Mustafa (xx), Sanchez (xx), Fromm (xx), Matic (xx), Burak (xx), Muzaffer (x), Adis (x)
ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE: Buszek (xxx), Bieniek (xxx), Toniutti (xxx), Deroo (xxx), Wisniewski (xxx), Torres (xxx), Zatorski (xxx), Jungiewicz (xx)
SETLER: 23-25, 28-30, 23-25
SÜRE: 92 dakika (31, 33, 28)

Erkekler voleybol CEV Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Arkasspor, E Grubu\'ndaki ilk maçında evinde Polonya ekibi Zaksa Kedzierzyn-Kozle\'ye 3-0 mağlup oldu.
Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 23-25, 28-30 ve 23-25\'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık\'ta Belçika\'da Noliko Maaseik ile karşılaşacak.

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