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Spor

Arkasspor - Trentino Diatec: 1-3

İZMİR, (DHA) SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi HAKEMLER: Michail Themelis (Yunanistan) (xx), Fabrice Collados (Fransa) (xx) ARKAS SPOR: Jovovic (x), Fromm (xx), Matic (xx), Sanchez (x), Mustafa Koç (xx), Gökhan (x), Burak (x), Çağatay (x), Y

02 Şubat 2018 00:30

İZMİR, (DHA)

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Michail Themelis (Yunanistan) (xx), Fabrice Collados (Fransa) (xx)
ARKAS SPOR: Jovovic (x), Fromm (xx), Matic (xx), Sanchez (x), Mustafa Koç (xx), Gökhan (x), Burak (x), Çağatay (x), Yiğit (xx), Bravo (x)
TRENTINO DIATEC: Kovacevic (xxx), Hoag (xx), Giannelli (xxx), Lanza (xx), Carbonera (xxx), De Pandis (xx), Chiappa (xx), Vettori (xx), Kozamernik (xx), Zingel (xx), Teppan (xx)
SETLER: 25-22, 9-25, 17-25, 17-25
SÜRE: 92 dakika (30, 19, 22, 21)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4\'üncü maçında Arkasspor evinde, İtalyan rakibi Trentino Diatec’e 3-1 yenildi.
İzmir Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’nde oynanan mücadelenin setleri 25-22, 9-25, 17-25 ve 17-25’lik skorlarla sonuçlandı. Temsilcimiz gruptaki 5\'inci maçında 14 Şubat\'ta İzmir’de Belçika’nın Noliko Maaseik takımıyla karşılaşacak.

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