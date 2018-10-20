Arkasspor - Tokat Belediye Plevne: 3-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKASSPOR: Radke (xxx), Bravo (xx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Yiğit (xx), Hasan (xx), Burak Mert (xx), Burak Çevik (xx), Taht (xxx)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Grzegorz (xxx), Mert (xx), Murathan (xx), Daudi (xxx), Bahov (xx), Halil İbrahim (xx), Semih (x), Julius (xxx), Çağlar (x), Bedirhan (x)

SETLER: 22-25, 20-25, 25-18, 25-18, 15-11

SÜRE: 124 dakika (26, 25, 26, 24, 23)

Voleybol Efeler Ligi\'nin 2\'nci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Tokat Belediye Plevne\'yi altın set sonucu 3-2 yendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 20-25, 25-18, 25-18 ve 15-11\'lik skorlarla bitti. Bu skorla İzmir temsilcisi ligde 2\'de 2 yaptı.

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