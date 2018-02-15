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Spor

Arkasspor - Noliko Maaseik: 0-3

İZMİR, (DHA)  SALON: Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi HAKEMLER: Stefan Bernströ (İsveç) (xx), Toomas Murulo (Estonya) (xx) ARKASSPOR: Jovovic (xx), Matic (xx), Gökhan (x), Yiğit (x), Adis (x), Hasan (x), Burak (x), Çağatay (x), Mustafa (x), Bravo

15 Şubat 2018 00:06

İZMİR, (DHA) 

SALON: Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Stefan Bernströ (İsveç) (xx), Toomas Murulo (Estonya) (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xx), Matic (xx), Gökhan (x), Yiğit (x), Adis (x), Hasan (x), Burak (x), Çağatay (x), Mustafa (x), Bravo (x)
NOLIKO MAASEIK: Cox (xxx), Tammemaa (xxx), Blankenau (xxx), Bruno (xxx), Rychlicki (xxx), Mijatovic (xxx), Dronkers (xxx), Van Heyste (xx)
SETLER: 16-25, 21-25, 21-25
SÜRE: 77 dakika (23, 26, 28)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Arkasspor, Belçika temsilcisi Noliko Maaseik’e evinde 3-0 yenildi. İzmir Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 16-25, 21-25, 21-25 sonuçlandı. Grupta oynadığı 5 maçı da kaybederek son sırada kalması kesinleşen temsilcimiz, 6\'ncı ve son maçını 28 Şubat’ta Zaksa ile Polonya’da yapacak.

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