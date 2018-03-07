Arkasspor - Maliye Piyango: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı (xxx), Fikret Fidan (xxx)

ARKASSPOR: Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Matic (xxx), Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Yiğit (xx), Fromm (xxxx), Sanchez (xx), Caner (xx)

MALİYE PİYANGO: Kemal (xx), Venno (xxx), Halil İbrahim (xx), Uğur (x), Gjorgiev (x), Stankovic (xx), Murat (x), Sercan Yüksel (x)

SETLER: 25-17, 25-23, 25-22

SÜRE: 88 dakika (25, 28, 35)

Efeler Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Maliye Piyango\'ya 3-0 mağlup olan Arkaspor, rakibiyle evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 3-0 kazanarak seride durumu 1-1\'e getirdi. İki takım arasında cumartesi günü İzmir\'de saat 15.00\'te başlayacak üçüncü ve son maçı kazanacak ekip adını yarı finale yazdıracak.

İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-17, 25-23 ve 25-22\'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor\'da son sette oyuna giren Fromm, 9 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Efeler Ligi\'nde günün diğer sonuçları şu şekilde:

Ziraat Bankası - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0 (28-26, 25-16, 25-21)

Halkbank - Afyon Bld. Yüntaş: 3-1 (25-19, 25-14, 23-25, 25-19)

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