Arkasspor - Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu (xxx), Fikret Fidan (xx)

ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Hasan (xxx), Radke (xxx), Taht (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis Lagumdzija (xxx), Burak (xxx), Muhammet (xx)

JEOPARK KULA BELEDİYESİ: Bünyamin (xx), Rahmi Çağlar (x), Jekic (xx), Ertuğrul Gazi (x), Demirhan (x), Selim (x), Emir Boran (x)

SETLER: 25-13, 25-19, 25-18

SÜRE: 73 Dakika (20, 29, 24)

Voleybol Efeler Ligi 8\'inci hafta mücadelesinde Arkasspor, Jeopark Kula Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde 73 dakika süren maçın setleri 25-13, 25-19 ve 25-18\'lik skorlarla bitti. Bu skorla Arkasspor, 8\'nci haftada 5\'nci galibiyetini alırken birkaç hafta önce ligden çekilmeyi kararlaştırıp ardından yoluna genç ağırlıklı kadroyla devam eden Jeopark Kula Belediyesi galibiyetsiz son sırada kaldı.