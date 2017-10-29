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Spor

Arkasspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Yavuz Akdemir (xx) ARKASSPOR: Matic (xxx), Muhammet (xxx), Gökhan (xxx), Mustafa (xxx), Sanchez (xxxx), Fromm (xxx), Burak (xxx), Jovovic (xxx), Adis (xx) İSTANBUL BÜY

29 Ekim 2017 19:48

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Yavuz Akdemir (xx)
ARKASSPOR: Matic (xxx), Muhammet (xxx), Gökhan (xxx), Mustafa (xxx), Sanchez (xxxx), Fromm (xxx), Burak (xxx), Jovovic (xxx), Adis (xx)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim (xx), Murat (xx), Burak (xx), Özkan (xx), Serhat (xx), Tuia (xx), Nuri (xx)¸Görkem (x), Caner (x), Kadir (x)
SETLER: 25-20, 25-21, 25-23
SÜRE: 88 dakika (29, 26, 33)

Voleybol Efeler Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan maçın setleri 25-20, 25-21 ve 25-23\'lük skorlarla sona erdi. İzmir temsilcisi bu sonuçla üst üste 4\'üncü galibiyetini elde etti.

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