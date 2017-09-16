Arkasspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3 (TSYD TURNUVASI)

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

ARKASSPOR: Hasan (x), Jovovic (xx), Gökhan (xx), Matic (x), Sanchez (x), Fromm (x), Burak (xx), Çağatay (x), Adis (x), Bravo (x), Muhammet (x)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner (xxx), Burak (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx), Tuia (xxx), İbrahim (xxx), Nuri (xxx), Görkem (xx)

SETLER: 17-25, 21-25, 23-25

SÜRE: 75 dakika (23, 26, 26)

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci gününde Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da oynanan müsabakanın setleri 17-25, 21-25 ve 23-25’lik skorlarla sona erdi. Her iki takım da oynadıkları 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Turnuvanın son gününde yarın Arkasspor saat 16.00’da Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 14.00’te Afyon Belediye Yüntaş ile karşı karşıya gelecek.