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Spor

Arkasspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3 (TSYD TURNUVASI)

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Cihat Küçükboyacı (xx) ARKASSPOR: Hasan (x), Jovovic (xx), Gökhan (xx), Matic (x), Sanchez (x), Fromm (x), Burak (xx), Çağatay (x), Adis (x), Bravo (x), Muhammet (x) İSTANB

16 Eylül 2017 20:35

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ARKASSPOR: Hasan (x), Jovovic (xx), Gökhan (xx), Matic (x), Sanchez (x), Fromm (x), Burak (xx), Çağatay (x), Adis (x), Bravo (x), Muhammet (x)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner (xxx), Burak (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx), Tuia (xxx), İbrahim (xxx), Nuri (xxx), Görkem (xx)
SETLER: 17-25, 21-25, 23-25
SÜRE: 75 dakika (23, 26, 26)

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci gününde Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da oynanan müsabakanın setleri 17-25, 21-25 ve 23-25’lik skorlarla sona erdi. Her iki takım da oynadıkları 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Turnuvanın son gününde yarın Arkasspor saat 16.00’da Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 14.00’te Afyon Belediye Yüntaş ile karşı karşıya gelecek.

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