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Spor

Arkasspor - İnegöl Belediyespor: 3-0

İZMİR, (DHA) SALON: Atatürk HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Ebru Ayata (xx) ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Gökhan (xxx), Mustafa (xx), Sanchex (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Adis (xx), Muhammet (xx), Çağatay (xx) İNEGÖL BELEDİYESPOR: Husaj (xx),

25 Ocak 2018 00:13

İZMİR, (DHA)

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Ebru Ayata (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Gökhan (xxx), Mustafa (xx), Sanchex (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Adis (xx), Muhammet (xx), Çağatay (xx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Husaj (xx), Cansın (xx), Klapwijk (xxx), Antanovich (xx), İbrahim Ersin (xx), Ceyhun (x), Caner (xx), Tunç (x), Anıl (x)
SETLER: 25-20, 25-22, 25-23
SÜRE: 85 dakika (26, 29, 30)

Efeler Ligi\'nin 15\'inci haftasında Arkasspor, İnegöl Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-22 ve 25-23\'lük skorlarla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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