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Spor

Arkasspor - Halkbank: 3-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Cihat Küçükboyacı (xx) ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Gökhan (xx), Sanchez (xx), Yi

04 Nisan 2018 00:57

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Gökhan (xx), Sanchez (xx), Yiğit (xx)
HALKBANK: Hierrezuelo (xx), Burutay (xx), Samet (xx), Hernandez (xx), Petric (xx), Hakkı (xx), Alperay (xx), Hasan (x), Abdullah (x), Loh (x), Emre (x)
SETLER: 30-28, 26-24, 19-25, 23-25, 15-8
SÜRE: 147 dakika (38, 34, 27, 33, 15)

VOLEYBOLDA Efeler Ligi\'nde final serisinin ikinci maçında Arkasspor, evinde Halkbank\'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1\'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü maçı 7 Nisan Cumartesi, dördüncü maçı 9 Nisan Pazartesi günü Ankara\'da oynanacak. Gerek kalması halinde beşinci karşılaşma 12 Nisan Perşembe günü yine Başkent\'de yapılacak. İlk randevuyu Halkbank 3-0 kazanmıştı.
Atatürk Voleybol Salonu\'nda oynanan müsabakada ilk sette 24-21 öne geçen Halkbank set sayısını alamayınca başarılı bir dönüş yapan Arkasspor seti 30-28 kazandı: 1-0. İkinci sette Başkent ekibi bir ara farkı 6 sayıya kadar çıkarsa da çabuk toparlanan İzmir temsilcisi son bölümde öne geçmeyi başardı ve seti 26-24 aldı: 2-0. Üçüncü sete iyi başlayan ve 25-19\'luk skorla durumu 2-1\'e getiren Halkbank, çekişmeli geçen dördüncü seti de 25-23 alarak skorda eşitliği sağladı: 2-2. Tie-break setini 15-8 alan Arkasspor maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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